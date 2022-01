Achat d'immobilier en Pyrénées Orientales pour la retraite

Depuis plusieurs années, l’immobilier dans le 66 devient une excellente solution pour préparer sa retraite et cela le restera pendant longtemps…Si les solutions d’assurance-vie sont restées traditionnellement un choix classique, ces derniers mois nous ont démontrés que ce n’était plus la panacée.Investir dans un logement locatif relève d’une stratégie efficace pour compléter ses pensions de retraite à condition de s’adresser à de vrais professionnels du domaine, que ce soit pour l' estimation gratuite de maison dans le 66 ou l'achat d'un bien.Acquérir sa résidence principale peut être la 1ère démarche d’une retraite bien préparée car cela permettra de bénéficier de revenus plus confortables à terme,une fois que vous ne serez plus en activité, car vous n’aurez plus à verser de loyers ou rembourser un prêt. De plus cette acquisition peut représenter un capital disponible si vous souhaitez acheter au soleil, à la montagne (voir les Pyrénées orientales) ou plus simplement vivre dans un appartement plus petit et investir le solde par ailleurs.Pendant votre vie professionnelle, vous financez votre ou vos investissements à crédit. Les revenus locatifs de maison ou appartement, complétés par un effort d’épargne raisonnable, vous permettent de rembourser les mensualités. S’il existe un idéal, profitez encore des dernières niches fiscales, utilisez votre impôt et réalisez au moins 2 investissements locatifs, en prenant garde de bien faire coïncider la durée de vos prêts avec le début de votre retraite.Bien sûr, un investissement immobilier, dans une maison du 66 par exemple, cela reste de la pierre, avec ses qualités intrinsèques. Inutile donc de prendre des risques en choisissant des logements d’habitation en dehors des grandes villes et agglomérations. Si le choix se porte vers des produits tels que les résidences de tourisme ou étudiants, la qualité du gestionnaire reste un facteur clé de réussite de votre investissement.