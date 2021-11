Estimer l'état de la construction

Connaissez le bilan énergétique de la maison

L'achat d'une maison, c'est la transaction la plus coûteuse et la plus importante de votre vie. Et les surprises dans ce domaine sont généralement aussi coûteuses et lourdes de conséquences. C'est pour cela qu'il est indispensable de faire une estimation de maison précise avantIl est donc primordial d'avoir en tête que contrairement au logement collectif, vous n'avez avec une maison individuelle ni le recours, ni l'assistance et ni la maintenance assurés par une copropriété et son syndic. Vous êtes entièrement responsable de l'entretien et des réparations.Il faut savoir observer : présence de fissures, décollement des papiers peints ou cloques sur la peinture signalant une humidité anormale, tuiles cassées ou manquantes en toiture... Autant de signes qui demandent de solides explications de la part du vendeur.Mais les explications conduisent à d'autres explications et vous n'êtes pas spécialiste en la matière.Un audit technique peut s'avérer un excellent moyen de prévenir une mauvaise acquisition. Vous exigerez donc une expertise qui sera une condition dans le compromis de vente.Il est temps de s'intéresser au bilan énergétique de la maison.Quelques questions simples vous donneront de premiers éléments : la présence ou non de doubles vitrages, l'ancienneté de la chaudière (à condensation pour les modèles les plus récents à combustibles fossiles), le type d'énergie (voir notre article sur le prix des énergies), l'état général des menuiseries et l'épaisseur des murs, qui peut traduire la présence d'un isolant.Observez le confort général dans la maison et la température de surface des murs et des radiateurs. Si ces derniers sont brûlants alors que le fond de l'air est frais dans la maison, il est probable que la performance énergétique soit médiocre... Le diagnostic de performance énergétique (DPE) (voir notre article sur ce sujet) vous apportera des informations utiles, même s'il ne constitue pas une garantie absolue.